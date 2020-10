Caso Juve-Napoli, Gravina: “Protocollo corretto, chi ha sbagliato pagherà” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Caso Juve-Napoli, intervento deciso del presidente Gabriele Gravina su quanto accaduto su queste ore. Le sue parole fanno pensare al verdetto finale… “Il protocollo è giusto e corretto, ci crediamo molto e siamo pronti a difenderlo”. Si è pronunciato così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine dell’incontro col ministro Vincenzo Spadafora a proposito del … L'articolo Caso Juve-Napoli, Gravina: “Protocollo corretto, chi ha sbagliato pagherà” proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020), intervento deciso del presidente Gabrielesu quanto accaduto su queste ore. Le sue parole fanno pensare al verdetto finale… “Il protocollo è giusto e, ci crediamo molto e siamo pronti a difenderlo”. Si è pronunciato così Gabriele, presidente della FIGC, a margine dell’incontro col ministro Vincenzo Spadafora a proposito del … L'articolo: “Protocollo, chi hapagherà” proviene da .

