Casertana | altro innesto in mediana | dal Pisa arriva Nicolas Izzillo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaFC comunica di essersi assicurata le prescrizioni sportive del calciatore. Il centrocampista classe 1994dale va rinforzare il pacchetto della zona nevralgica a disposizione di mister Guidi. Calciatore con propensione offensiva, nell’ultima stagione si è diviso tra i toscani e l’Avellino. La sua carriera inizia in B con lo Spezia per poi passare successivamente al Bellaria in C2. Nel 2014/15 veste la maglia del Messina collezionando 32 presenze e 1 gol. Per lui esperienze in C con Ischia e Juve Stabia prima di approdare alcon cui colleziona 50 gettoni in C conquistando il salto in cadetteria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.