Casellati dice che sullo stato d'emergenza Covid qualcuno nasconde la verità. Ma allora faccia i nomi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Hai voglia poi a debellare i negazionisti, a smentire punto su punto tutti i cospirazionisti e ad avere a che fare con i complottisti, se in un Paese come l'Italia la seconda carica dello stato, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, riesce addirittura a rilasciare un'intervista su uno dei principali quotidiani del Paese come il Corriere della Sera e dire tranquilla tranquilla: "Sulla proroga dello stato di emergenza, prima di tutto occorre avere informazioni corrette, senza nascondere i risultati del Comitato tecnico. Se non abbiamo accesso alle informazioni, non possiamo dire nulla. Abbiamo bisogno di verità. Gli italiani sono stanchi di oscillare tra incertezze e paure, in una confusione continua di dati che impedisce tra l'altro di programmare il lavoro". Ed è una ...

