Casellati all'attacco: il governo ci spieghi perché c'è ancora emergenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Contagi e polemiche politiche. Positivi al tampone l'ex ministra Lorenzin e il sottosegretario Merlo. La presidente del Senato Casellati attacca il governo: 'ci deve dire la verità e spiegare perchè è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Contagi e polemiche politiche. Positivi al tampone l'ex ministra Lorenzin e il sottosegretario Merlo. La presidente del Senatoattacca il: 'ci deve dire la verità e spiegare perch; ...

Advertising

ErranteLeonardo : RT @GiancarloDeRisi: Duro attacco della Casellati al governo e all'Europa. 'Manca un progetto per l'Italia'. E la 'bodenza di fuoco' di Con… - SeratEnrico : RT @GiancarloDeRisi: Duro attacco della Casellati al governo e all'Europa. 'Manca un progetto per l'Italia'. E la 'bodenza di fuoco' di Con… - GiorgioCarbon12 : RT @GiancarloDeRisi: Duro attacco della Casellati al governo e all'Europa. 'Manca un progetto per l'Italia'. E la 'bodenza di fuoco' di Con… - SaggioSergio : @ManuelaPerrone @Pres_Casellati @la_kuzzo Lo so, intendevo dire che siccome molti pres di regione tra cui il mio sn… -