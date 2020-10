Caseleggio | Il Blog è anche nostro

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ennesimo capitolo della lotta interna al Movimento 5 Stelle. Dopo le accuse a Davide Casaleggio sulla personalizzazione deldelle Stelle da parte dei agaranti del Movimento, una nota dell’Associazione Rousseau precisa come. “in merito al comunicato del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle pubblicato ieri su Facebook, si specifica che ildelle Stelle (come riportala privacy policy del; ilufficiale sia del Movimento 5 Stelle che dell’Associazione Rousseau. Pertanto Davide Casaleggio, in quanto presidente dell’Associazione Rousseau,; pienamente titolato a pubblicare i suoi articoli sul”.