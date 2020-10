Casasco | «Il caso Juve-Napoli era chiaro da venerdì | bisognava intervenire prima»

Advertising

napolista : #Casasco: «Il caso #JuveNapoli era chiaro da venerdì, bisognava intervenire prima» «I protocolli devono essere rivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Casasco caso

IlNapolista

La Lega conferma: si va avanti. La nuova norma è stata adottata all’unanimità Il Genoa (16 positivi) rinvia col Toro, ma è un jolly che si può calare una sola volta ...Il coronavirus ha rialzato la testa, il vaccino per i prossimi mesi non sarà pronto, un altro lockdown generalizzato è impensabile in un’Italia non più in grado di rialzare la testa ...