Casaleggio: "Il Blog è anche nostro"

Ennesimo capitolo della lotta interna al Movimento 5 Stelle. Dopo le accuse a Davide Casaleggio sulla personalizzazione del Blog delle Stelle da parte dei agaranti del Movimento, una nota dell'Associazione Rousseau precisa come. "in merito al comunicato del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle pubblicato ieri su Facebook, si specifica che il Blog delle Stelle (come riporta anche la privacy policy del Blog) è il Blog ufficiale sia del Movimento 5 Stelle che dell'Associazione Rousseau. Pertanto Davide Casaleggio, in quanto presidente dell'Associazione Rousseau, è pienamente titolato a pubblicare i suoi articoli sul Blog".

