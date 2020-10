Casaleggio, attacco frontale ai 5 Stelle: “Avete tradito lo spirito di mio padre” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una frattura sempre più netta, quella tra Davide Casaleggio e il resto del Movimento Cinque Stelle. Ormai schierato su posizioni contrarie, piccato dalle accuse continue ai “morosi”, in ritardo coi rimborsi. E per nulla preoccupato dall’eventualità di un addio del presidente di Rosseau. Che, da par suo, bolla i grillini, o almeno la maggior parte di loro, come traditori della memoria del padre Gianroberto. Con l’avvicinarsi degli Stati Generali, la situazione interna allo schieramento penstastellato è ormai evidente: si andrà avanti con la linea voluta da Grillo e Di Maio, chi non si adegua può cercare fortune altrove. Anche se di cognome fa Casaleggio. Governo, poltrone, accordi, intese. Tutti termini ormai ben scolpiti nella storia del Movimento e che ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una frattura sempre più netta, quella tra Davidee il resto del Movimento Cinque. Ormai schierato su posizioni contrarie, piccato dalle accuse continue ai “morosi”, in ritardo coi rimborsi. E per nulla preoccupato dall’eventualità di un addio del presidente di Rosseau. Che, da par suo, bolla i grillini, o almeno la maggior parte di loro, comeri della memoria del padre Gianroberto. Con l’avvicinarsi degli Stati Generali, la situazione interna allo schieramento penstastellato è ormai evidente: si andrà avanti con la linea voluta da Grillo e Di Maio, chi non si adegua può cercare fortune altrove. Anche se di cognome fa. Governo, poltrone, accordi, intese. Tutti termini ormai ben scolpiti nella storia del Movimento e che ...

