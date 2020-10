Casa Bianca, Trump continua a migliorare (Di lunedì 5 ottobre 2020) WASHINGTON, 05 OTT - Donald Trump ha continuato a migliorare nella notte e stamattina incontrerà lo staff medico per una valutazione delle sue condizioni. Lo riferisce Fox News citando il chief of ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) WASHINGTON, 05 OTT - Donaldhato anella notte e stamattina incontrerà lo staff medico per una valutazione delle sue condizioni. Lo riferisce Fox News citando il chief of ...

Un nuovo-Kim? Il leader coreano cambia narrazione ma non molla i missili

Ma il messaggio alla Casa Bianca potrebbe rientrare anche in una nuova traiettoria che Kim starebbe imponendo alla sua leadership. Una specie di cambio di stile: sempre con un fondo ...

Casa Bianca, Trump continua a migliorare

Donald Trump ha continuato a migliorare nella notte e stamattina incontrerà lo staff medico per una valutazione delle sue condizioni. Lo riferisce Fox News citando il chief of staff Mark Meadows. (ANS ...

