Casa Bianca ottimista: "Trump sta sempre meglio, possibili dimissioni in giornata" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente americano Donald Trump ”è continuato a migliorare nella notte ed è pronto a tornare alla normale routine di lavoro”. Lo ha affermato il capo di gabinetto Mark Meadows, sottolineando che l’amministrazione è “ottimista” sul fatto che Trump potrà tornare oggi alla Casa Bianca dopo essere stato ricoverato al Walter Reed venerdì per Covid.Il presidente, ha aggiunto, “incontrerà i suoi dottori e infermiere in mattinata per effettuare ulteriori valutazioni dei suoi progressi”. “Siamo ancora ottimisti che sarà in grado di tornare alla Casa Bianca in giornata”.I future a Wall Street sono positivi in attesa delle possibili ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente americano Donald”è continuato a migliorare nella notte ed è pronto a tornare alla normale routine di lavoro”. Lo ha affermato il capo di gabinetto Mark Meadows, sottolineando che l’amministrazione è “” sul fatto chepotrà tornare oggi alladopo essere stato ricoverato al Walter Reed venerdì per Covid.Il presidente, ha aggiunto, “incontrerà i suoi dottori e infermiere in mattinata per effettuare ulteriori valutazioni dei suoi progressi”. “Siamo ancora ottimisti che sarà in grado di tornare allain”.I future a Wall Street sono positivi in attesa delle...

Advertising

TizianaFerrario : Probabilmente Questa cerimonia per la designazione della giudice #Barrett al Rose Garden della Casa Bianca l’origin… - disinformatico : Quando era in carica lo prendevano in giro presentandolo come il presidente delle noccioline. Oggi Jimmy Carter com… - riotta : Fonti Washington 'Lascia perdere tutto. Non leggere né ascoltare. Lo staff di Trump alla Casa Bianca è in totale ch… - mastrobradipo : RT @marilur1: Trump fa un giretto strafatto di medicine per malati gravi, la Casa Bianca è nel panico, milizie online invocano la guerra ci… - gianlucac1 : ON 'WHATABOUTISM' DETTO ANCHE 'SI MA IO....' 3d Rose garden: Amy Barrett appointment in un evento dentro-fuori s… -