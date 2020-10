Caro presidente Fico, quando pensa alle priorità dell’Italia non si dimentichi dei disabili (Di lunedì 5 ottobre 2020) Caro presidente Roberto Fico, come ha opportunamente ricordato il prossimo 6 ottobre in Parlamento si aprirà una discussione sulle priorità che la politica italiana dovrà affrontare in considerazione delle risorse economiche che l’Europa ha deciso di destina re al nostro Paese. Le priorità, appunto. E’ un tema delicato perché in questi casi il rischio di essere tirati, metaforicamente si intende, per la giacchetta da stuoli di persone, associazioni, categorie convinte di essere il destinatario ideale è altissimo. Nel nostro Paese poi questa è una certezza che trovava puntuale conferma ad ogni manovra finanziaria all’interno della quale spuntano immancabilmente finanziamenti “strani”. Con molta timidezza mi permetto di farle osservare che un tema trattato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020)Roberto, come ha opportunamente ricordato il prossimo 6 ottobre in Parlamento si aprirà una discussione sulle priorità che la politica italiana dovrà affrontare in considerazione delle risorse economiche che l’Europa ha deciso di destina re al nostro Paese. Le priorità, appunto. E’ un tema delicato perché in questi casi il rischio di essere tirati, metaforicamente si intende, per la giacchetta da stuoli di persone, associazioni, categorie convinte di essere il destinatario ideale è altissimo. Nel nostro Paese poi questa è una certezza che trovava puntuale conferma ad ogni manovra finanziaria all’interno della quale spuntano immancabilmente finanziamenti “strani”. Con molta timidezza mi permetto di farle osservare che un tema trattato da ...

