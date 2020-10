Carla Nespolo morta | addio alla Presidente dell’Anpi | il cordoglio dal mondo della politica

(Di lunedì 5 ottobre 2020) È, 77 anni,dell’Anpi nazionale. Nata a Novara il 4 marzo 1943, esponente per decennisinistra, è stata senatrice e anima del Partito comunista. Malata da tempo, negli ultimi tempi si era dedicata all’Anpi, che guidava dal 3 novembre 2017, prima donna e primonon partigiano eletto a questa carica. leggi anche l’articolo —> Morte Davide Cervia 30 anni dopo, la moglie: “Conte mantenga la promessa sulla Commissione d’inchiesta”dell’Anpi: ildal...

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 77 anni, Carla Nespolo, presidente nazionale dell’Anpi. “Con immenso dolore, comunichiamo – scrive l’Anpi in una nota – la scomparsa della nostra amatissima ...ALESSANDRIA - Si susseguono i ricordi affettuosi per la scomparsa di Carla Nespolo, Presidente nazionale Anpi e storica figura della sinistra. Per il ...