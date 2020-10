Carceri: dl sicurezza, nuovo reato, da 1 a 4 anni a chi dà cellulare a detenuto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Nel dl sicurezza, approvato dal Cdm in corso a Palazzo Chigi, è stato introdotto il reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto: da 1 a 4 anni sia per chi lo riceve che per chi lo porta. Prima era un illecito disciplinare sanzionato all'interno del carcere, poi il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha proposto la stretta, che ha avuto il disco verde del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Nel dl, approvato dal Cdm in corso a Palazzo Chigi, è stato introdotto ilper chi introduce in carcere una un: da 1 a 4sia per chi lo riceve che per chi lo porta. Prima era un illecito disciplinare sanzionato all'interno del carcere, poi il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha proposto la stretta, che ha avuto il disco verde del Consiglio dei ministri.

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Nel dl sicurezza, approvato dal Cdm in corso a Palazzo Chigi, è stato introdotto il reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto: da 1 a 4 anni sia per chi ...

Decreto Sicurezza, via libera del Cdm: ok a protezione umanitaria migranti e Daspo contro movida violenta

Un marcato superamento dei due decreti sicurezza di Salvini che ... e vengono fatte salve le operazioni di soccorso «tempestivamente comunicate» ma c'è il carcere fino a 2 anni per gli attivisti in ...

Un marcato superamento dei due decreti sicurezza di Salvini che ... e vengono fatte salve le operazioni di soccorso «tempestivamente comunicate» ma c'è il carcere fino a 2 anni per gli attivisti in ...