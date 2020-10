Caos Trapani, ufficiale: granata esclusi dal campionato di Serie C. Il comunicato del Giudice Sportivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) E' ufficiale: il Trapani calcio è stato escluso dal campionato di Serie C.Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 5 Ottobre 2020 ha adottato la deliberazione che di seguito integralmente si riporta:GARA DEL 4 OTTOBRE 2020 GARA CATANZARO – TrapaniIl Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali RILEVA - che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società Trapani; - che, a norma dell’art 55 comma 1) delle NOIF, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria; - che la società Trapani risulta essere rinunciataria ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) E': ilcalcio è stato escluso daldiC.IlNot. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 5 Ottobre 2020 ha adottato la deliberazione che di seguito integralmente si riporta:GARA DEL 4 OTTOBRE 2020 GARA CATANZARO –Il, letti gli atti ufficiali RILEVA - che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società; - che, a norma dell’art 55 comma 1) delle NOIF, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria; - che la societàrisulta essere rinunciataria ...

Due squadre, Foggia e Bisceglie, non hanno ancora giocato per il ritardo con il quale sono state ammesse al campionato, mentre il Trapani non si é mai presentato in campo. Il Cat ...

Trapani, grida “Allah akbar” in un convento: fermato maghrebino

Un giovane maghrebino grida "Allah Akbar" ed entra in un convento di Trapani, completamente ubriaco. In seguito l'uomo è stato arrestao dai carabinieri.

