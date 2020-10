Caos Trapani | granata condannati | il Collegio Arbitrale svincola Pettinari e Luperini I dettagli

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Altro duro colpo per il.Dopo l'estromissione dalla Serie C decisa dal Giudice Sportivo, avvenuta a seguito della mancata disputa del match contro il Catanzaro - la seconda della stagione, una nuova pesante tegola piomba sulCalcio. Stefanoe Gregorio, secondo quanto riportato da "", avrebbero infatti vinto il ricorso presentato aldella Lega Pro per la mancata applicazione del protocollo sanitario. I due giocatori dunque, come da protocollo, potranno accasarsi senza indennizzi legati al proprio cartellino.Come sottolineato dal noto quotidiano locale, il, sarà inoltre costretto a sborsare 5600 euro più inca per il pagamento delle spese legali e ...

