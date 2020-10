Caos Juventus-Napoli | quando esce il giudice sportivo? Si decide sul 3-0 a tavolino

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La sfida sul campo è finita prima ancora di iniziare con l’annullamento da parte dell’arbitro Doveri all’Allianz Stadium una volta constatata l’assenza della squadra ospite. Maè una partita che in realtà durerà ancor più di novanta minuti tra polemiche, conflitti istituzionali e una battaglia legale il cui profilo si staglia da ieri sera. Prima di tutto, però, palla alche dovràre sull’eventuale sconfitta per 3-0 adella squadra di Gattuso, assente a Torino in virtù di una circolare della Asl1. Mauscirà la sentenza? Probabile il verdetto domani, martedì 6 ottobre, nel primo pomeriggio. Per ...

“Un’autorità ha bloccato la squadra di Gattuso. Per cui il Napoli non è salito a Torino perché non glielo hanno permesso. Sconfitta a tavolino? Non credo proprio. La Asl ha vietato il viaggio al club ...L’ignoranza della Lega Calcio che non conosce la forza maggiore perordine del terzo che impedisce in modo assoluto di decretare la perdita della partita a tavolino Durissimo il Codacons contro la Lega ...