Caos Juve-Napoli, Sconcerti: “Regole certe o campionato in mano alle Asl” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se si vuole salvare il campionato e con lui qualunque altra pratica che coinvolga un atleta, bisogna trovare una regola certa, non lasciarla in mano a un centinaio di Asl. (…) La decisione di Napoli e la conferma del ministro che tocca alle regioni decidere, sono una condanna a non andare avanti. Giocatori positivi si sono già avuti dovunque. Se dobbiamo convivere con il virus, dobbiamo trovare per il calcio un centro di decisione che riunisca le debolezze e consenta di sopravvivere. In un paese serio si chiama Governo. Altrimenti grazie e arrivederci a un giorno senza tempo“. Lo scrive il giornalista Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera a proposito del caso Juventus-Napoli, match mai disputato per via della mancata ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se si vuole salvare ile con lui qualunque altra pratica che coinvolga un atleta, bisogna trovare una regola certa, non lasciarla ina un centinaio di Asl. (…) La decisione die la conferma del ministro che toccaregioni decidere, sono una condanna a non andare avanti. Giocatori positivi si sono già avuti dovunque. Se dobbiamo convivere con il virus, dobbiamo trovare per il calcio un centro di decisione che riunisca le debolezze e consenta di sopravvivere. In un paese serio si chiama Governo. Altrimenti grazie e arrivederci a un giorno senza tempo“. Lo scrive il giornalista Marionel suo editoriale per il Corriere della Sera a proposito del casontus-, match mai disputato per via della mancata ...

forumJuventus : [ANSA] Dall'ASL nessun divieto al Napoli di raggiungere Torino ?? - Sport_Mediaset : #Juve - #Napoli , caos totale: la #ASL non ha vietato il viaggio. Per la #LegaserieA si gioca. I #bianconeri fanno… - NicolaPorro : Il grande caos sulla partita #JuventusNapoli ci conferma che... Il commento di @leopoldogasbarr #stadio #COVID19… - FRAtiminoRI : @lucarallo @SerieA Si da la colpa alla juve ed al napoli , creando caos, per non prendersi responsabilità di dire FERMI. - sportface2016 : #JuveNapoli, l'editoriale di #Sconcerti -