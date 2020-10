Campania, sos Covid. 'Coprifuoco' anti-movida: bar chiusi alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da giorni la Campania è la Regione con più casi positivi di Coronavirus , 412 il record ieri ,. E il governatore Vincenzo De Luca dispone il 'Coprifuoco' della movida. Bar, gelaterie, pasticcerie ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da giorni laè la Regione con più casi positivi di Coronavirus , 412 il record ieri ,. E il governatore Vincenzo De Luca dispone il '' della. Bar, gelaterie, pasticcerie ...

Napoli, 5 ottobre 2020 - Da giorni la Campania è la Regione con più casi positivi di Coronavirus (412 il record ieri). E il governatore Vincenzo De Luca dispone il 'coprifuoco' della movida. Bar, gel ...

Napoli bloccato, il comunicato dell’Asl sulla vicenda

L’ASL Napoli 2 Nord – come da procedura – ha poi comunicato alle altre Aziende Sanitarie, competenti per residenza, i nominativi dei contatti stretti dei calciatori positivi, al fine di mettere in att ...

