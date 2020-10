Campania, nuova ordinanza emanata da De Luca: stretta su movida notturna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Attraverso i propri canali social, il recentemente rieletto governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ha ufficializzato l’ultima ordinanza relativa al nuovo provvedimento che interessa i locali notturni, che saranno chiusi dopo le 23. #CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19.Ecco i contenuti e il testo integrale dell’ordinanza https://t.co/MLkgkWAcOO pic.twitter.com/A5Wj4sw4O4 — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) October 5, 2020 Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato questa mattina l’ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Attraverso i propri canali social, il recentemente rieletto governatore della regioneVincenzo Deha ufficializzato l’ultimarelativa al nuovo provvedimento che interessa i locali notturni, che saranno chiusi dopo le 23. #CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19.Ecco i contenuti e il testo integrale dell’https://t.co/MLkgkWAcOO pic.twitter.com/A5Wj4sw4O4 — Vincenzo De(@VincenzoDe) October 5, 2020 Il Presidente della RegioneVincenzo Deha firmato questa mattina l’n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione ...

