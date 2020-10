Campania, nuova ordinanza: bar e ristoranti chiusi alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultimo ingresso alle 23 per i ristoranti, gelaterie e bar chiusi alle 23 ma non nel week end quando si può stare aperti fino alle 24. Sono alcune delle restrizioni contenute nell’ordinanza numero 77 firmata dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e valida sino al 20 di ottobre. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultimo ingresso23 per i, gelaterie e bar23 ma non nel week end quando si può stare aperti fino24. Sono alcune delle restrizioni contenute nell’numero 77 firmata dal presidente della, Vincenzo De Luca, e valida sino al 20 di ottobre.

