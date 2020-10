Campania, nuova ordinanza: bar e ristoranti chiudono alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Bar e ristoranti chiusi alle 23 da domenica a giovedì, a mezzanotte il venerdì e il sabato. È questo quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Le nuove misure di contenimento del virus avranno validità fino al prossimo 20 ottobre. È stato inoltre confermato e prorogato, fino alla stessa data, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. “E’ fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo – si legge nell’ordinanza numero 77 firmata da de Luca – nei giorni da domenica a giovedì e dalle ore 24 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Bar echiusi23 da domenica a giovedì, a mezzanotte il venerdì e il sabato. È questo quanto prevede lafirmata oggi dal presidente dellaVincenzo De Luca. Le nuove misure di contenimento del virus avranno validità fino al prossimo 20 ottobre. È stato inoltre confermato e prorogato, fino alla stessa data, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. “E’ fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dore 23ore 6 del giorno successivo – si legge nell’numero 77 firmata da de Luca – nei giorni da domenica a giovedì e dore 24 ...

Advertising

fanpage : Nuova ordinanza della Regione Campania, #DeLuca anticipa Conte - VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - Agenzia_Ansa : Obbligo di #mascherine all'aperto nei week-end in centro a #Bologna. In #Campania una nuova stretta anti-movida… - 100x100Napoli : Altra ordinanza in Campania - Bar e ristoranti chiusi alle 23 - divisenews : #Covid, la nuova ordinanza in #Campania anticipa il Governo: bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie chiuse alle 23... -