Cambiare lavoro, cambiare carriera: ecco come farlo nel migliore dei modi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ci sono momenti nella vita in cui cambiare lavoro, e talvolta radicalmente carriera, appare necessario. Perché lo stress rende impossibile andare avanti, perché la creatività si è ormai esaurita, perché si sente la necessità di nuovi stimoli o sì, anche più semplicemente per veder lievitare i propri compensi. Facile? No, affatto, anche se – come sottolinea un recente sondaggio - le nuove generazioni di lavoratori sono abituate a cambiare impiego con una frequenza tre volte superiore rispetto a quelle dei propri genitori. Saltellare da un'occupazione all'altra, però, è un'arte che deve essere accuratamente affinata, soprattutto quando si decide di stravolgere il proprio percorso professionale e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ci sono momenti nella vita in cui, e talvolta radicalmente, appare necessario. Perché lo stress rende impossibile andare avanti, perché la creatività si è ormai esaurita, perché si sente la necessità di nuovi stimoli o sì, anche più semplicemente per veder lievitare i propri compensi. Facile? No, affatto, anche se –sottolinea un recente sondaggio - le nuove generazioni di lavoratori sono abituate aimpiego con una frequenza tre volte superiore rispetto a quelle dei propri genitori. Saltellare da un'occupazione all'altra, però, è un'arte che deve essere accuratamente affinata, soprattutto quando si decide di stravolgere il proprio percorso professionale e ...

Advertising

gennaromigliore : Lavoro, Mes, Autostrade, Ilva, Recovery Fund, legge elettorale, infrastrutture. Il governo cambi ciò che deve cambi… - CarloCalenda : La questione del “partitino” ha molto a che fare con la codardia dei riformisti. Si lamentano dei partiti che soste… - LinsRignanese : #scuola si continuano a cambiare le regole #insegnanti #covid prima licenziabili ora no. Contenta per la novità, ma… - s_serena71 : @Stefanialove_of Una o uno è libero di fare ciò che vuole del proprio corpo .....quindi prostituirsi per volontà… - emanuele_lor : Come si sono permesse le psicologhe del #GFVIP di consigliare a #Adua di cambiare lavoro? Non possiamo perderci un… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiare lavoro Il coraggio di cambiare lavoro, la storia di Erika Marchica di Mirandola SulPanaro ROE E IL SEGRETO DI OVERVILLE: in libreria il primo libro di Daniele Giannazzo

In uscita in tutte le librerie Roe e il Segreto di Overville, romanzo d’esordio di Daniele Giannazzo edito Mondadori: scoprine di più. Daniele Giannazzo, ideatore del celebre blog Daninseries e web ma ...

Covid e mobilità verso le università italiane: cosa cambia?

Ripresa post lockdown: ecco come il Covid-19 cambierà la mobilità verso le università italiane. Uno studio della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile ha analizzato il comportamento di 85m ...

In uscita in tutte le librerie Roe e il Segreto di Overville, romanzo d’esordio di Daniele Giannazzo edito Mondadori: scoprine di più. Daniele Giannazzo, ideatore del celebre blog Daninseries e web ma ...Ripresa post lockdown: ecco come il Covid-19 cambierà la mobilità verso le università italiane. Uno studio della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile ha analizzato il comportamento di 85m ...