Callejon | Milik e Barreca | che tris per la Fiorentina!

Federico Chiesa ha stappato il calciomercato della Fiorentina in questo, convulso, ultimo giorno di trattative. Il talento cresciuto a Firenze andrà a giocare alla Juventus a fronte di 50 milioni totali da dividere in prestito e diritto di riscatto a condizioni semplici. La partenza, seppur dolorosa, del figlio d'arte è pronta a foraggiare gli ultimi, scoppiettanti, colpi di Rocco Commisso. Attualmente, Daniele Pradè (direttore sportivo) ha una tabella di marcia serrata che potrebbe portare, all'ombra di Palazzo della Signoria, un tris d'acquisti che aiuterebbe Beppe Iachini a certificare il buon avvio di stagione. I viola, infatti, sarebbero estremamente vicini a Josè Callejon, Arek Milik e Antonio Barreca che, attualmente, sta svolgendo le visite ...

