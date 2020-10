Callejon, le prime parole da giocatore della Fiorentina: “Era importante restare in Italia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) José Callejon ha cominciato l’iter che lo renderà un nuovo calciatore della Fiorentina. Il giocatore è arrivato a Firenze e ora sta sostenendo le visite mediche che precedono le firme sui contratti. Queste le sue prime parole da viola, riportate da gianlucadimarzio.com. Sono molto felice qua, vengo con tanta voglia di fare bene. Ora lavorerò col mister e la squadra, perché da due mesi mi alleno da solo. La sosta per le nazionali mi aiuterà. Ho scelto Firenze perché è una città bellissima. restare in Italia è importante anche per la mia famiglia e i miei figli. Chiesa è un grande giocatore, farà bene ovunque andrà ma io sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Joséha cominciato l’iter che lo renderà un nuovo calciatore. Ilè arrivato a Firenze e ora sta sostenendo le visite mediche che precedono le firme sui contratti. Queste le sueda viola, riportate da gianlucadimarzio.com. Sono molto felice qua, vengo con tanta voglia di fare bene. Ora lavorerò col mister e la squadra, perché da due mesi mi alleno da solo. La sosta per le nazionali mi aiuterà. Ho scelto Firenze perché è una città bellissima.in Italia èanche per la mia famiglia e i miei figli. Chiesa è un grande, farà bene ovunque andrà ma io sono ...

Advertising

DiMarzio : La #Fiorentina accoglie #Callejon. Il VIDEO con le prime parole - napolista : Callejon, le prime parole da giocatore della Fiorentina: “Era importante restare in Italia” Le parole dello spagnol… - GIUSPEDU : RT @MarcoBovicelli: #Fiorentina,prime parole da nuovo giocatore Viola per #Callejon: “Felice di essere qui,vengo con tanta voglia di fare b… - NonSoloJuve : Le prime parole di #Callejon: «Mi piace la fiorentina, mi piace Firenze. Ma sono venuto principalmente per ritrovar… - MarcoBovicelli : #Fiorentina,prime parole da nuovo giocatore Viola per #Callejon: “Felice di essere qui,vengo con tanta voglia di fa… -