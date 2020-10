California | a Long Beach inaugurato il nuovo Gerald Desmond Bridge

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Porto diinconta su una nuova infrastruttura strategica per le merci in arrivo via mare negli Stati Uniti: è stato aperto al traffico ilPonte, costruito da Webuild in joint venture, che sostituisce lo storico. L’opera, del valore di 1,47 miliardi di dollari, ha una lunghezza di 2.700 metri e si attesta come il primo ponte strallato ine il secondo più alto del suo genere negli Stati Uniti con le sue due torri che si innalzano per circa 160 metri.“Se il progresso avesse un suo monumento, quello sarebbe il ponte. Oggi guardiamo alcome ad una ...