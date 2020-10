Calciomercato Verona – Ufficiale Kalinic è un nuovo giocatore del Verona (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato Verona – I gialloblu mettono a segno un’altro colpo: Nikola Kalinic è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il Verona ha trovato accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante che oggi ha svolto le visite mediche di rito e messo la firma sul contratto con la successiva ufficialità. Calciomercato Verona – Ufficiale Kalinic è un nuovo giocatore del Verona Giornal.it. Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)– I gialloblu mettono a segno un’altro colpo: Nikolaè ufficialmente undell’Hellas. Ilha trovato accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante che oggi ha svolto le visite mediche di rito e messo la firma sul contratto con la successiva ufficialità.è undelGiornal.it.

