Calciomercato Torino, fatta per Bonazzoli: l’attaccante saluta la Sampdoria. Cifre e dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Torino chiude un importante colpo in entrata.Milan-Spezia, Italiano: “Risultato evitabile, tutto sulle condizioni di Galabinov. Serie A? Soffriremo prima di adattarci”Il club granata ha da pochissimo chiuso la trattativa per l'acquisto di Federico Bonazzoli, attaccante centrale ormai ex Sampdoria approdato in queste ore alla corte di Giampaolo. Per i blucerchiati il classe '97 non rappresentava una pedina incedibile - visti anche l'arrivo di Keità Balde e il recupero di Gabbiadini - e dunque la società del patron Urbano Cairo ha deciso di puntare forte sul suo nome per rinforzare ancor di più il reparto avanzato. Dopo aver trovato una base d'accordo on il giocatore sulle Cifre relative all'ingaggio, i torinesi hanno ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilchiude un importante colpo in entrata.Milan-Spezia, Italiano: “Risultato evitabile, tutto sulle condizioni di Galabinov. Serie A? Soffriremo prima di adattarci”Il club granata ha da pochissimo chiuso la trattativa per l'acquisto di Federico, attaccante centrale ormai exapprodato in queste ore alla corte di Giampaolo. Per i blucerchiati il classe '97 non rappresentava una pedina incedibile - visti anche l'arrivo di Keità Balde e il recupero di Gabbiadini - e dunque la società del patron Urbano Cairo ha deciso di puntare forte sul suo nome per rinforzare ancor di più il reparto avanzato. Dopo aver trovato una base d'accordo on il giocatore sullerelative all'ingaggio, i torinesi hanno ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino scatenato. Per l'attacco avanti per #Slimani e #MarcosPaulo. A centrocampo si lavora per… - DiMarzio : #Calciomercato, trovato l'accordo tra #Sampdoria e #Torino per #Bonazzoli I dettagli dell'operazione - DiMarzio : #Calciomercato - #Torino, si tratta anche per #Slimani in attacco: i dettagli - infoitsport : Calciomercato Juventus, UFFICIALI i prestiti | Due partenze da Torino - Esteves68R : RT @calciomercatoit: ?? #Inter, #JoaoMario diretto allo #Sporting: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino LIVE Le trattative dell’ultimo giorno di mercato: Chiesa alla Juventus Toro.it Casasco: «Dobbiamo gestire al meglio la situazione sanitaria dei club»

COMPLICAZIONI – «La Lega calcio è stata lasciata sola in questo momento, soprattutto dai ministeri competenti. Da venerdì si conoscevano le problematiche legate alla partita Juventus-Napoli in ...

Live calciomercato, alle 20 si chiude tutti gli affari in dirittura

Ore 11:00 Il Torino insiste per Bonazzoli. Ore 12: 30 - L’Ad Beppe Marotta lascia lo Sheraton Hotel senza rispondere alle domande su Nainggolan e Alonso. Ore 14:00 - L’agente Pastorello è nella sede ...

