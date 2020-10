Calciomercato Roma: stand-by per Perotti e il ritorno di El Shaarawy (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Roma si ritrova a dover sbrogliare la matassa nell’ultimo giorno di mercato: in stand-by la partenza di Perotti e il ritorno di El Shaarawy Ultimo giorno di Calciomercato complicato per la Roma. La società giallorossa, come riportato da Sky Sport, si ritrova a dover risolvere le situazioni legate al passaggio di Perotti al Fenerbahce e al conseguente ritorno di El Shaarawy. Infatti, il ritorno dell’ala in forza allo Shangai Shenua, è legato alla partenza di Perotti. La situazione è in continua evoluzione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative dell’ultimo giorno Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lasi ritrova a dover sbrogliare la matassa nell’ultimo giorno di mercato: in-by la partenza die ildi ElUltimo giorno dicomplicato per la. La società giallorossa, come riportato da Sky Sport, si ritrova a dover risolvere le situazioni legate al passaggio dial Fenerbahce e al conseguentedi El. Infatti, ildell’ala in forza allo Shangai Shenua, è legato alla partenza di. La situazione è in continua evoluzione. LEGGI ANCHE:Serie A LIVE: tutte le trattative dell’ultimo giorno Leggi su Calcionews24.com

