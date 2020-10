Calciomercato Roma, doppia cessione in casa giallorossa: Perotti e Kluivert salutano i capitolini. I dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diego Perotti e Justin Kluivert salutano definitivamente la Roma.In queste ultime frenetiche ore di Calciomercato tutti i club stanno cercando di piazzare gli ultimi esuberi e tentare così acquisti last-minute. Questa, probabilmente, è anche la strategia della dirigenza giallorossa che, in attesa di nuovi sviluppi per quanto concerne il possibile ritorno di Stephan El Sharaawy, cede due pedine ormai fuori dai piani tecnici della sua rosa. Sia l'attaccante argentino che quello olandese salutano dunque la società capitolina e la Serie A, dopo che si sono ufficialmente concretizzate le loro cessioni.Per la trattativa legata al passaggio di Kluivert al Lipsia era tutto già definito da qualche giorno, ma ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diegoe Justindefinitivamente la.In queste ultime frenetiche ore ditutti i club stanno cercando di piazzare gli ultimi esuberi e tentare così acquisti last-minute. Questa, probabilmente, è anche la strategia della dirigenzache, in attesa di nuovi sviluppi per quanto concerne il possibile ritorno di Stephan El Sharaawy, cede due pedine ormai fuori dai piani tecnici della sua rosa. Sia l'attaccante argentino che quello olandesedunque la società capitolina e la Serie A, dopo che si sono ufficialmente concretizzate le loro cessioni.Per la trattativa legata al passaggio dial Lipsia era tutto già definito da qualche giorno, ma ...

DiMarzio : Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma - DiMarzio : #ASRoma, nuova offerta al #MUFC per #Smalling #calciomercato - DiMarzio : Trattativa in corso con lo United - Edoardo87855143 : RT @DiMarzio: #AsRoma, ultimi tentativi per #Smalling. I giallorossi stanno forzando. Gli aggiornamenti - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: CLAMOROSO, scambio di documenti in corso tra #Roma e #ManchesterUnited. Una trattativa infinita, risolta in questi minuti.… -