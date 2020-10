Calciomercato LIVE, poche ore al gong: ultimo tentativo della Roma, le trattative (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato LIVE – poche ore al gong. Il Calciomercato è arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti trattative, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Ecco tutte le trattative in tempo reale su CalcioWeb. 16.52 – ultimo tentativo della Roma per Smalling, la trattativa non è delle più facile, ma c’è fiducia per il ritorno in giallorosso. 15.59 – Il Cagliari prova a chiudere per un attaccante. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)ore al. Ilè arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Ecco tutte lein tempo reale su CalcioWeb. 16.52 –per Smalling, la trattativa non è delle più facile, ma c’è fiducia per il ritorno in giallorosso. 15.59 – Il Cagliari prova a chiudere per un attaccante. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato LIVE Calciomercato LIVE - Callejon a Firenze. Roma, ottimismo per Smalling. Atalanta: Traoré al Manchester United La Gazzetta dello Sport Conti, l’agente incontra il Parma: cessione last-minute?

Andrea Conti può lasciare il Milan in vista dell’ultimo giorno di calciomercato. Il terzino classe ’94 è richiesto dal Parma last-minute. Ultimissimi dialoghi per completare le operazioni di mercato ...

Fiorentina, Callejon il dopo-Chiesa. Quarta ha firmato. Le news di calciomercato

Sarà Callejon il sostituto di Federico Chiesa: lo spagnolo è atteso in città per le visite mediche e la firma. Il giocatore è atteso in città nel pomeriggio, per sottoporsi alle visite mediche e firma ...

