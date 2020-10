Calciomercato LIVE, poche ore al gong: affare United-Atalanta da 30 milioni, le trattative (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato LIVE – poche ore al gong. Il Calciomercato è arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti trattative, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Ecco tutte le trattative in tempo reale su CalcioWeb. 14.38 – Visite mediche a Firenze per Federico Chiesa. La Juventus piazza un colpo veramente importante. 13.55 – Amad Traoré, gioiellino dell’Atalanta lascia l’Italia per trasferirsi al Manchester United. affare da 30 ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)ore al. Ilè arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Ecco tutte lein tempo reale su CalcioWeb. 14.38 – Visite mediche a Firenze per Federico Chiesa. La Juventus piazza un colpo veramente importante. 13.55 – Amad Traoré, gioiellino dell’lascia l’Italia per trasferirsi al Manchesterda 30 ...

SkySport : Calciomercato Juve, le ultimissime news e le trattative in diretta live #SkyCalciomercatoDay #Calciomercato… - DiMarzio : #Milan, iniziate le visite mediche per #Hauge. FOTO e VIDEO, La giornata LIVE - MARIO18088939 : RT @LAROMA24: Nuova offerta della #ASRoma per il cartellino di Chris #Smalling: 15 milioni più bonus. Se il #ManchesterUnited dovesse rifiu… - DiMarzio : #Calciomercato LIVE | #SerieB, #Pordenone, è fatta per l'arrivo dal #Pisa di #Zammarini - StePeduzzi : Il Monza sta per prestare il difensore #Anastasio all'estero: le ultime -