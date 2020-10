Calciomercato Juventus, ultimo step per Chiesa: incontro con la Fiorentina per il rinnovo. I dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chiesa-Juventus, è fatta.Gli ultimi dettagli da limare e Federico Chiesa sarà un nuovo giocatore della Juventus. Proprio in queste ore l'entourage del giocatore, secondo "GianlucaDiMarzio", starebbe trattando con la Fiorentina per il rinnovo del contratto dell'esterno. Un ultimo passaggio prima della tanto attesa fumata bianca. Chiesa, che salvo clamorosi colpi di scena apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi due anni entro il pomeriggio, verrà raggiunto a Firenze da una delegazione medica della Juventus per sottoporsi alle visite mediche di rito. Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020), è fatta.Gli ultimida limare e Federicosarà un nuovo giocatore della. Proprio in queste ore l'entourage del giocatore, secondo "GianlucaDiMarzio", starebbe trattando con laper ildel contratto dell'esterno. Unpassaggio prima della tanto attesa fumata bianca., che salvo clamorosi colpi di scena apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi due anni entro il pomeriggio, verrà raggiunto a Firenze da una delegazione medica dellaper sottoporsi alle visite mediche di rito.

