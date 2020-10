Calciomercato Juventus, UFFICIALE: futuro in Germania, altra cessione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fioccano le ufficialità in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato. Sono minuti caldissimi per la Juve, che sta sistemando gli ultimi affari di mercato in entrata e in uscita per completare l’organico non solo della prima squadra allenata da Andrea Pirlo ma anche delle giovanili. Oggi pomeriggio, infatti, sono stati ceduti a titolo temporaneo Mattia De Sciglio verso il Lione e Douglas Costa in direzione del Bayern Monaco, ma poco fa è arrivata anche la conferma del passaggio del giovane Raffaele Spina al Torino, con i granata che hanno depositato il contratto del centrale delle giovanili della Vecchia Signora. Ma il classe 2002 non è l’unico talento del vivaio dei campioni d’Italia a salutare i bianconeri: è di questi minuti, infatti, l’annuncio dello Stoccarda dell’arrivo in prestito ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fioccano le ufficialità in casaper quanto riguarda il. Sono minuti caldissimi per la Juve, che sta sistemando gli ultimi affari di mercato in entrata e in uscita per completare l’organico non solo della prima squadra allenata da Andrea Pirlo ma anche delle giovanili. Oggi pomeriggio, infatti, sono stati ceduti a titolo temporaneo Mattia De Sciglio verso il Lione e Douglas Costa in direzione del Bayern Monaco, ma poco fa è arrivata anche la conferma del passaggio del giovane Raffaele Spina al Torino, con i granata che hanno depositato il contratto del centrale delle giovanili della Vecchia Signora. Ma il classe 2002 non è l’unico talento del vivaio dei campioni d’Italia a salutare i bianconeri: è di questi minuti, infatti, l’annuncio dello Stoccarda dell’arrivo in prestito ...

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - JuveReTransfers : UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito l'ala Douglas Costa al Bayern Monaco; per il brasiliano… - aloaizaoficial : RT @fabriziobocca1: #Chiesa alla Fiorentina, la fine era nota. Come Baggio nel 1990 e Bernardeschi nel 2017. In #Bloooog! il Bar Sport di @… -