Calciomercato, Juventus scatenata: preso Chiesa, ceduti Douglas Costa e De Sciglio

Calciomercato, Federico Chiesa alla Juventus. E' ufficiale il trasferimento in bianconero del figlio d'arte. MILANO – Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus. Il figlio d'arte arriva in bianconero in prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Per finanziare questo colpo i bianconeri hanno ceduto prima Rugani al Rennes e poi De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern Monaco. La Fiorentina si è subito mossa assicurandosi José Maria Callejon. L'ex Napoli arriva alla corte di Iachini per sostituire il classe 1997. Il Napoli prende Bakayoko, la Roma spera in El Shaarawy Rinforzo a centrocampo per il Napoli di Gennaro Gattuso.

