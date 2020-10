Calciomercato Juventus, salta l’obiettivo di centrocampo: pagata la clausola (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le ultime ore del Calciomercato sono sempre frenetiche, non solo in Italia, ma in tutta Europa. La Juventus, impegnata a finalizzare l’acquisto di Federico Chiesa, potrebbe vedersi sfuggire un obiettivo seguito nelle settimane sorse. Potrebbe essere sempre l’Arsenal a fare lo sgarbo ai bianconeri, dopo essersi contesi la possibilità di firmare Aouar. I gunners sarebbero pronti ad un affondo last minute per un altro centrocampista, pagando direttamente la clausola rescissoria. Il reparto mediano di Arteta potrebbe presto, quindi, contare su Thomas Partey in uscita dall’Atletico Madrid. A riportare questa clamorosa indiscrezione di mercato sarebbe il giornalista di Cadena COPE Antonio Ruiz. Un colpo importante, per un calciatore che sarebbe finito sui taccuini di molte squadre, anche in Serie A, tra cui Inter e ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le ultime ore delsono sempre frenetiche, non solo in Italia, ma in tutta Europa. La, impegnata a finalizzare l’acquisto di Federico Chiesa, potrebbe vedersi sfuggire un obiettivo seguito nelle settimane sorse. Potrebbe essere sempre l’Arsenal a fare lo sgarbo ai bianconeri, dopo essersi contesi la possibilità di firmare Aouar. I gunners sarebbero pronti ad un affondo last minute per un altro centrocampista, pagando direttamente larescissoria. Il reparto mediano di Arteta potrebbe presto, quindi, contare su Thomas Partey in uscita dall’Atletico Madrid. A riportare questa clamorosa indiscrezione di mercato sarebbe il giornalista di Cadena COPE Antonio Ruiz. Un colpo importante, per un calciatore che sarebbe finito sui taccuini di molte squadre, anche in Serie A, tra cui Inter e ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - ???? #Juventus, Mattia #DeSciglio è un nuovo giocatore del #Lione Il comunicato ???? #LBDV… - StefanoDelCoro2 : 'Vergognati buffone' tifosi della Fiorentina contestano Chiesa dopo le visite mediche per la Juventus #Fiorentina… -