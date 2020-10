Calciomercato Juventus, innesto dell’ultim’ora: offerta da Raiola (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mercato Juve, ormai è finita davvero per questa folle sessione estiva. Dopo l’arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina, ufficializzato nelle scorse ore di questo pomeriggio, le mosse del Calciomercato targato Juventus si sarebbero arrestate, con Andrea Pirlo che ha dunque potuto tirare le somme con la sua nuova squadra al gran completo. Ma non solo l’ala ex Viola per l’attacco bianconero, perché secondo le notizie dell’ultim’ora rivelate da fonti spagnole Mino Raiola avrebbe offerto il cartellino di un suo assistito per provare a definire un trasferimento in extremis: stiamo parlando di Justin Kluivert della Roma, che prima del suo passaggio al Lipsia sarebbe stato proposto alla Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'Inter annuncia il ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mercato Juve, ormai è finita davvero per questa folle sessione estiva. Dopo l’arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina, ufficializzato nelle scorse ore di questo pomeriggio, le mosse deltargatosi sarebbero arrestate, con Andrea Pirlo che ha dunque potuto tirare le somme con la sua nuova squadra al gran completo. Ma non solo l’ala ex Viola per l’attacco bianconero, perché secondo le notizie dell’ultim’ora rivelate da fonti spagnole Minoavrebbe offerto il cartellino di un suo assistito per provare a definire un trasferimento in extremis: stiamo parlando di Justin Kluivert della Roma, che prima del suo passaggio al Lipsia sarebbe stato proposto alla Vecchia Signora. LEGGI ANCHE:, l'Inter annuncia il ...

