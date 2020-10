Calciomercato Juventus | frenata per Emerson Palmieri | la situazione

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) In attesa di archiviare la pratica Federico Chiesa, lasarebbe pronta a tornare sul mercato per eventuali colpi last minute. Il reparto che potrebbe essere sistemato con l’aggiunta di un ulteriore tassello potrebbe riguardare la fascia sinistra. E’ da tempo che i bianconeri necessiterebbero di un esterno sinistro in grado di alternarsi con Alex Sandro. Con la cessione in prestito di De Sciglio, che volendo avrebbe potuto essere adattato sulla fascia mancina, ora il CFO della, Fabio Paratici, avrebbe il via libera definitivo per poter tentare un colpo last minute che vada a ricoprire quella porzione di campo. Da tempo nel mirino del club vi sarebbe, classe 1994 in uscita dal Chelsea. LEGGI ANCHE: Mercato Juve: Aouar ha deciso, Paratici ascolta LEGGI ANCHE: ...