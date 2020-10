Calciomercato Inter | nuovo rinforzo in difesa | ufficiale l’arrivo di Darmian dal Parma Il comunicato

Leggi su mediagol

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteoè ufficialmente ungiocatore nerazzurro. Dopo un lungo tira e molla si conclude con una fumata bianca la trattativa: il difensore classe '89, si trasferirà alla corte di Antonio Conte dal, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo. A renderlo noto è stato lo stesso club meneghino, tramite una nota apparsa proprio pochi istanti fa nel loro sito di riferimento."Matteoè ufficialmente ungiocatore dell'. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dalCalcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo".