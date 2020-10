Calciomercato Fiorentina: fatta per Barreca. Attesa la firma (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Fiorentina piazza il colpo in entrata per la fascia sinistra: fatta per Barreca. Visite mediche sostenute e ora la firma La Fiorentina si attrezza e piazza un colpo sulla fascia sinistra. Come riporato da FirenzeViola.it, Antonio Barreca ha già sostenuto le visite mediche a Firenze ed ora si attende la firma sul contratto. Rinforzo dunque per Iachini che potrà contare su un alter ego di Biraghi sulla fascia sinistra. Barreca si aggiunge a Quarta come acquisto nell’ultimo giorno di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lapiazza il colpo in entrata per la fascia sinistra:per. Visite mediche sostenute e ora laLasi attrezza e piazza un colpo sulla fascia sinistra. Come riporato da FirenzeViola.it, Antonioha già sostenuto le visite mediche a Firenze ed ora si attende lasul contratto. Rinforzo dunque per Iachini che potrà contare su un alter ego di Biraghi sulla fascia sinistra.si aggiunge a Quarta come acquisto nell’ultimo giorno di mercato. Leggi su Calcionews24.com

