Calciomercato finito – Tutti gli affari delle squadre di Serie A

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Si è chiuso alle 20:00 di lunedì 5 ottobre il. In questo articolo riportiamoglidiA.glidiA Atalanta Arrivi: Miranchuk (c, Lokomotiv Mosca), Romero (d, Genoa), Piccini (d, Valencia), Mojica (d, Girona), Depaoli (d, Sampdoria). Rientri: Pessina (c, Verona), Reca (d, Spal), Carnesecchi (p, Trapani), Radunovic (p, Verona), Lammers (a, PSV). Partenze: Tameze (c, Verona), Castagne (d, Leicester), Czyborra (d, Genoa), Delprato (d, Reggina), Piccoli (a, Spezia), Reca (d, Crotone). Allenatore: Gasperini (confermato). Benevento Arrivi: Glik (d, Monaco), Ionita (c, Cagliari), Foulon (d, Waasland-Beveren), ...