Calcio | la Fiorentina ufficializza Barreca

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 05 OTT - Nuovo giocatore in casa: la società viola ha comunicato l'arrivo a titolo temporaneo, con diritto di riscatto dai francesi del Monaco, di Antonio. Il ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - marcoconterio : ?? Ufficiale Federico #Chiesa alla #Juventus dalla #Fiorentina. Contratto depositato in Lega Calcio. - Gazzetta_it : #Calciomercato, #Juve #Chiesa è fatta: alla #Fiorentina 50 milioni più bonus - oscarvalle1984 : RT @marcoconterio: ?? Ufficiale Federico #Chiesa alla #Juventus dalla #Fiorentina. Contratto depositato in Lega Calcio. - Agenzia_Ansa : Il mercato si chiude, #Chiesa-#Juve è il colpo finale #ANSA #FedericoChiesa #Fiorentina -

La società bianconera, infatti, ha depositato il contratto dell'ormai ex talento della Fiorentina in Lega Calcio assicurandosi, così, uno dei giovani italiani più interessanti. Il nuovo calciatore dei ...