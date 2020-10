Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni diffusi anche in questo periodo di distanziamento sociale. Soprattutto tramite i social comportamenti di scherno ed abuso all’interno dei gruppi di giovani e giovanissimi, da parte di alcuni a danno di altri, spesso all’insaputa degli adulti di riferimento, non si sono fermati. Associazione Valeria APS ha continuato a lavorare per prevenire e contrastare queste forme di violenza, con un percorso dedicato alle scuole secondarie di I grado, ora realizzabile a distanza, con uno sportello giuridico disponibile da remoto grazie al sostegno del Comune di Milano e con un progetto dedicato al territorio di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, in collaborazione con AIDD e col finanziamento della Regione Lombardia. La nostra associazione offre anche corsi di formazione ai Docenti delle scuole per affrontare questo tema, per non dimenticare mai che il bullismo “non è uno scherzo”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Bullismo e cyberbullismo resistono al distanziamento sociale Crisi post-Covid, Fdi: “Servono sportelli anti-suicidi” La manovra di Gualtieri: giù le tasse e via i sussidi dannosi per l’ambiente, ma il debito pubblico esplode VIDEO | Per chi ‘viaggia’ lo sharing a Roma: quarta puntata dedicata alle aree di noleggio Banca popolare di Bari, consumatori si costituiranno parte civile Tg Sanità, edizione del 5 ottobre 2020