Bryony Williams | ‘Dive’ ascolta il nuovo brano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alla vigilia del suo terzo EP “State I’m In”,condivide un ultimo singolo – la ballata al piano “Dive”. La sua traccia più oscura e più esposta fino ad oggi, “Dive” mostra un lato diverso del suono di. Se i singoli precedenti “Knockin” e “I Can Be” erano guidati da chitarre ruggenti e voci potenti, questoaffascina per un arrangiamento scarno ma delicato. Guidato da un pianoforte a cui si aggiungono teneri violini, la voce sottile dell’artista crea un’atmosfera intima. Non c’è posto dove nascondersi, nient’altro che un suono elaborato che attira l’attenzione sul suo lirismo introspettivo. “Dive è stata la prima canzone che ...