Brutte notizie: MALTEMPO con pericolo persistenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le notizie del fine settimana hanno scosso un po’ tutti. Le immagini dei telegiornali e del web lasciavano poco spazio all’immaginazione: Piemonte, Liguria e sudest della Francia, aree sconvolte da piogge torrenziali e da conseguenti terribili alluvioni. Abbiamo visto corsi d’acqua impazziti, case trascinate via dalla furia dell’acqua, auto inghiottite dai fiumi, ponti crollati, centri abitati letteralmente devastati. Il rischio c’era, era indiscutibile. Bastava guardare con attenzione le varie mappe previsionali e conoscere un pochino l’orografia di quelle zone per capire che il disastro era dietro l’angolo. Ricordate cosa scrivemmo? In certe occasioni la stima della quantità di pioggia lascia il tempo che trova, perché quando si ha a che fare con le piogge orografiche anche i modelli a più alta ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ledel fine settimana hanno scosso un po’ tutti. Le immagini dei telegiornali e del web lasciavano poco spazio all’immaginazione: Piemonte, Liguria e sudest della Francia, aree sconvolte da piogge torrenziali e da conseguenti terribili alluvioni. Abbiamo visto corsi d’acqua impazziti, case trascinate via dalla furia dell’acqua, auto inghiottite dai fiumi, ponti crollati, centri abitati letteralmente devastati. Il rischio c’era, era indiscutibile. Bastava guardare con attenzione le varie mappe previsionali e conoscere un pochino l’orografia di quelle zone per capire che il disastro era dietro l’angolo. Ricordate cosa scrivemmo? In certe occasioni la stima della quantità di pioggia lascia il tempo che trova, perché quando si ha a che fare con le piogge orografiche anche i modelli a più alta ...

Advertising

LegaSalvini : BRUTTE NOTIZIE PER I GRILLINI: A DUE ANNI DALL'ABOLIZIONE LA POVERTÀ STA BENISSIMO - la_pausapranzo : Le notizie del #5ottobre2020 non sono eccellenti. Abbiamo bisogno di un po' di #MondayMotivation. Come vi mantenete… - mirko_masella : RT @sportli26181512: #Bologna, brutte notizie: Medel fuori 45 giorni, Dijks due mesi: Il terzino olandese è stato operato oggi al dito del… - sportli26181512 : #Bologna, brutte notizie: Medel fuori 45 giorni, Dijks due mesi: Il terzino olandese è stato operato oggi al dito d… - GruppoEsperti : Brutte notizie in casa #Bologna #Fantacalcio #BeneventoBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Bologna, brutte notizie: Medel fuori 45 giorni, Dijks due mesi Corriere dello Sport.it Brutte notizie: MALTEMPO con pericolo persistenza

Le notizie del fine settimana hanno scosso un po’ tutti. Le immagini dei telegiornali e del web lasciavano poco spazio all’immaginazione: Piemonte, Liguria e sudest della Francia, aree sconvolte da ...

Il fratello della Lamborghini ricoverato: i dettagli

Ora però respiro e posso essere felice”, ha fatto sapere attraverso i suoi canali social Ferruccio Lamborghini Jr. Si tratta di un’altra brutta notizia per Elettra Lamborghini, che proprio in queste ...

Le notizie del fine settimana hanno scosso un po’ tutti. Le immagini dei telegiornali e del web lasciavano poco spazio all’immaginazione: Piemonte, Liguria e sudest della Francia, aree sconvolte da ...Ora però respiro e posso essere felice”, ha fatto sapere attraverso i suoi canali social Ferruccio Lamborghini Jr. Si tratta di un’altra brutta notizia per Elettra Lamborghini, che proprio in queste ...