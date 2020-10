Bristol Myers Squibb tra migliori aziende in Italia per lavoro donne (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Bristol Myers Squibb è tra i migliori datori di lavoro per le donne in Italia nella classifica 'Italy's best employers for women 2021' stilata dall'Istituto tedesco qualità e finanza, leader in Europa nelle ricerche di mercato. Si tratta di un'ampia analisi online che ha incluso un universo di oltre 2.000 delle più importanti aziende che operano in Italia, analizzando oltre 2,5 milioni di citazioni su temi quali donne, pari opportunità e lavoro. "Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto, che valorizza l'impegno dell'azienda a favore del lavoro delle donne", afferma Emma Charles, General manager ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) -è tra idatori diper leinnella classifica 'Italy's best employers for women 2021' stilata dall'Istituto tedesco qualità e finanza, leader in Europa nelle ricerche di mercato. Si tratta di un'ampia analisi online che ha incluso un universo di oltre 2.000 delle più importantiche operano in, analizzando oltre 2,5 milioni di citazioni su temi quali, pari opportunità e. "Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto, che valorizza l'impegno dell'azienda a favore deldelle", afferma Emma Charles, General manager ...

