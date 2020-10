Brexit - Senza accordi con l'Europa la Toyota e la Nissan potrebbero chiedere dei rimborsi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel caso il Regno Unito non trovasse degli accordi commerciali con l'Unione Europea per la Brexit, la Toyota e la Nissan potrebbero chiedere al governo britannico dei rimborsi. A partire dal prossimo anno, infatti, non saranno più attive le attuali politiche di libero scambio tra i Paesi europei e la Gran Bretagna, il che porterebbe le due Case giapponesi, insieme agli altri costruttori che assemblano i loro modelli oltremanica, a dover pagare dei dazi d'importazione per vendere le proprie auto nell'eurozona.5 miliardi di euro di dazi all'anno. Le due principali case automobilistiche nipponiche, secondo quanto riportato dal Nikkei, vorrebbero ottenere un rimborso per coprire i costi aggiuntivi d'esportazione, che ammonteranno al 10% del valore di ogni auto. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel caso il Regno Unito non trovasse deglicommerciali con l'Unione Europea per la, lae laal governo britannico dei. A partire dal prossimo anno, infatti, non saranno più attive le attuali politiche di libero scambio tra i Paesi europei e la Gran Bretagna, il che porterebbe le due Case giapponesi, insieme agli altri costruttori che assemblano i loro modelli oltremanica, a dover pagare dei dazi d'importazione per vendere le proprie auto nell'eurozona.5 miliardi di euro di dazi all'anno. Le due principali case automobilistiche nipponiche, secondo quanto riportato dal Nikkei, vorrebbero ottenere un rimborso per coprire i costi aggiuntivi d'esportazione, che ammonteranno al 10% del valore di ogni auto. ...

Advertising

quattroruote : #Brexit, senza accordi per il libero scambio con l'Unione europea #Toyota e #Nissan potrebbero chiedere dei rimbors… - generacomplotti : RT @MarioCircello: La #credibilità dei #massmedia del #mainstream è come la #verginità di #Cicciolina... - OlderGf : Cosa può succedere tra Regno Unito e UE in caso di, probabile, #Brexit senza accordo - MarioCircello : La #credibilità dei #massmedia del #mainstream è come la #verginità di #Cicciolina... - MarioCircello : @Paolo3_P @AlbertoBagnai Mancavano le #cavallette e poi avevano. previsto tutto... -