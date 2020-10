Brad Pitt per la custodia congiunta dei figli in tribunale con Angelina Jolie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua la battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie, il tema del contendere resta la custodia congiunta dei figli. Per ottenerla l’attore si è risolto a portare di nuovo l’ex moglie in tribunale. I due dovranno di nuovo ritrovarsi davanti ad un giudice della California visto che il precedente accordo, risalente al 2018 in pratica non ha portato a nulla. Brad Pitt: “Rompere una famiglia situazione difficilissima” “Brad chiede che ci sia e resti una custodia congiunta – ha detto una fonte ad Entertainment Online -. Angelina vuole essere giusta quando si tratta della custodia. E’ ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua la battaglia legale tra, il tema del contendere resta ladei. Per ottenerla l’attore si è risolto a portare di nuovo l’ex moglie in. I due dovranno di nuovo ritrovarsi davanti ad un giudice della California visto che il precedente accordo, risalente al 2018 in pratica non ha portato a nulla.: “Rompere una famiglia situazione difficilissima” “chiede che ci sia e resti una– ha detto una fonte ad Entertainment Online -.vuole essere giusta quando si tratta della. E’ ...

Advertising

linktavia3 : @pazzaditutto di caprio, ma mi piace molto anche brad pitt, per te? - pazzaditutto : Leonardo di Caprio o Brad Pitt? - palermomaniait : Brad Pitt porta Angelina Jolie in tribunale, vuole custodia congiunta dei figli - - DonGiovaaa : @Benito58047769 @MBTSOnly1 @antonio_gaito La mia faccia? ???????? Da buon troglodita, non ci mostri la tua. Sei il b… - BiasiErika : Ste tre vrenzole fanno finta di essere emozionate per Nicola come se si trovassero difronte Brad Pitt ma stanno lì… -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Cinema:Brad Pitt in tribunale,vuole custodia congiunta figli Agenzia ANSA Brad Pitt porta Angelina Jolie in tribunale, vuole custodia congiunta dei figli

Brad Pitt vuole la custodia congiunta dei figli e porta Angelina Jolie in tribunale. Ex marito e moglie saranno di fronte ad un giudice in California per discutere la richiesta di Pitt. L'ultimo accor ...

Brad Pitt in tribunale,vuole custodia congiunta figli

(ANSA) - NEW YORK, 05 OTT - Brad Pitt vuole la custodia congiunta del figli e porta Angelina Jolie in tribunale. Ex marito e moglie saranno di ...

Brad Pitt vuole la custodia congiunta dei figli e porta Angelina Jolie in tribunale. Ex marito e moglie saranno di fronte ad un giudice in California per discutere la richiesta di Pitt. L'ultimo accor ...(ANSA) - NEW YORK, 05 OTT - Brad Pitt vuole la custodia congiunta del figli e porta Angelina Jolie in tribunale. Ex marito e moglie saranno di ...