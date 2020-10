BPER, tonfo in Borsa nel giorno dell’aumento di capitale (Di lunedì 5 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Giornata drammatica per BPER, che scivola in Borsa del 7,06%, nel giorno dell’avvio dell’aumento di capitale da 802 milioni di euro, necessario a rilevare le filiali Intesa-UBI. Aumento che viene reaizzato ad un prezzo di 0,90 euro con uno sconto del 30% sul prezzo teorico ex diritto Terp). Il titolo è stato anche sospeso per eccesso di ribasso questa mattina, scontando anche le parole dell’Ad Alessandro Vandelli, che ha nuovamente escluso possibili aggregazioni. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend dell’istituto di credito emiliano rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Tele) – Giornata drammatica per, che scivola indel 7,06%, neldell’avvio dell’aumento dida 802 milioni di euro, necessario a rilevare le filiali Intesa-UBI. Aumento che viene reaizzato ad un prezzo di 0,90 euro con uno sconto del 30% sul prezzo teorico ex diritto Terp). Il titolo è stato anche sospeso per eccesso di ribasso questa mattina, scontando anche le parole dell’Ad Alessandro Vandelli, che ha nuovamente escluso possibili aggregazioni. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend dell’istituto di credito emiliano rispetto al principale indice delladi Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita ...

Le migliori azioni sul Ftse Mib oggi: rally di Nexi nel giorno della fusione con Sia

Bene gli industriali ma soprattutto le azioni Nexi, nel giorno in cui il matrimonio con Sia diventa ufficiale. Tonfo per le azioni Bper, che perdono oltre il 7% ad avvio dell’aumento di capitale.

