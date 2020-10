Bosi: 'La La Cittadella resterà a vocazione sportiva: nessuna cementificazione' (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'L'ex scuola di Baganzola ha un accordo che ne prevede la demolizione a spese delle Ferrovie e dunque non può essere riutilizzata. Per quanto riguarda le altre ex scuole, Casalbaroncolo e Martorano, ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'L'ex scuola di Baganzola ha un accordo che ne prevede la demolizione a spese delle Ferrovie e dunque non può essere riutilizzata. Per quanto riguarda le altre ex scuole, Casalbaroncolo e Martorano, ...

"Nessuno vuole stravolgere il parco della Cittadella. La sua vocazione resterà quella sportiva". Lo garantisce in Consiglio comunale il vicesindaco Marco Bosi delegato allo Sport intervenuto per rispo ...

“L’ex scuola di Baganzola ha un accordo che ne prevede la demolizione a spese delle Ferrovie e dunque non può essere riutilizzata. Per quanto riguarda le altre ex scuole (Casalbaroncolo e Martorano) s ...

