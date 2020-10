Bonus PC e Internet da 500 euro, ma non per tutti: i limiti del rimborso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuove agevolazioni sono in arrivo per le famiglie italiane, con i Bonus PC e Internet che mira a garantire ulteriore liquidità. Una liquidità che non arriverà sotto forma di assegno o bonifico, bensì in qualità di sconto applicato sui listini dei canoni di abbonamento Internet per un arco temporale che non può essere inferiore alle dodici mensilità. Sarà un Bonus PC e Internet che però non riuscirà a coprire il numero di richieste che perverranno. Stando alle stime degli addetti ai lavori, considerano la soglia del reddito ISEE, fissata a ventimila euro, saranno 2,2 milioni le utenze aventi diritto ad accedere a questo sgravio. E 204 sono invece i milioni di euro stanziati per l’occorrenza. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuove agevolazioni sono in arrivo per le famiglie italiane, con iPC eche mira a garantire ulteriore liquidità. Una liquidità che non arriverà sotto forma di assegno o bonifico, bensì in qualità di sconto applicato sui listini dei canoni di abbonamentoper un arco temporale che non può essere inferiore alle dodici mensilità. Sarà unPC eche però non riuscirà a coprire il numero di richieste che perverranno. Stando alle stime degli addetti ai lavori, considerano la soglia del reddito ISEE, fissata a ventimila, saranno 2,2 milioni le utenze aventi diritto ad accedere a questo sgravio. E 204 sono invece i milioni distanziati per l’occorrenza. ...

Corriere : Bonus Internet e pd, ecco i voucher da 500 euro. Chi ne ha diritto e come si richiede - denisearesu : RT @ultimenotizie: Le famiglie con un ISEE inferiore a 20mila euro potranno richiedere il bonus da 500 euro per pagare l’utenza Internet co… - Daniele_Manca : Bonus banda larga: 500 euro per chi ha un Isee sotto i 20 mila euro ecco come richiederlo #Petrucciani @L_Economia… - LordKap : Bonus 500 euro PC e Internet in Gazzetta Ufficiale - Vivodisogniebas : RT @ultimenotizie: Le famiglie con un ISEE inferiore a 20mila euro potranno richiedere il bonus da 500 euro per pagare l’utenza Internet co… -